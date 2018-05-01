Сегодня, 1 мая, в Киеве на главной улице прошел марш за права трудящихся. Шествие двигалось от метро "Крещатик" до Европейской площади. Об этом сообщает "Информатор".

С высоты строй выглядел хаотично. Организатором марша выступили Социалистическая партия Украины и народный депутат Сергей Каплин. Сбор на марш прошел возле метро "Крещатик" в 10:00. Затем колонна направилась на Европейскую площадь.

По пути колонны ей препятствовал активист, который посчитал, что этот марш антиукраинский.

Всех участников шествия протестующий назвал "путинскими агентами". Протестующего сразу же оттеснили полицейские.

В этот день в столице правоохранители усилили меры безопасности.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", сегодня в Украине отмечают День труда 1 мая, который объявлен выходным днем. Традиционно на первомайские демонстрации выходили рабочие, которые требовали улучшить условия труда, звучали призывы к международной солидарности и борьбы против милитаризма и войны.

В советских условиях первомайские демонстрации приобрели политический характер, в отличие от западных стран, где они превратились в карнавальные действа. Теперь в Украине 1 Мая отмечается как праздник весны и труда.