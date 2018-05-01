Сегодня, 1 мая, на специальном заседании парламент Армении обсудит вопрос избрания нового премьер-министра. Об этом сообщает Newsam.

Единственным кандидатом, выдвинутым на эту должность, является Никол Пашинян, лидер фракции "Элк".

Однако в блоке "Выход" и оппозиционных парламентских фракциях альянса "Царукян" и АРФ Дашнакцутюн, которые готовы поддержать Пашиняна, всего 47 депутатов. Для избрания главы правительства необходимо минимум 53 голосов.

Специальное заседание парламента будет транслироваться на больших экранах на площади Республики в центре Еревана, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Лидер протестного движения Никол Пашинян заявил, что правящая Республиканская партия "решила провалить выборы премьера".

"Ночью республиканцы во главе с Сержем Саргсяном провели собрание и решили добиться провала выборов премьер-министра Армении. Цель Республиканской партии - провалить выборы, остаться у власти и потом провести парламентские выборы", - отметил он.

Для избрания Пашиняну нужно шесть голосов из фракции правящей партии, в случае, если все депутаты от остальных фракций примут участие в голосовании.

Пашинян также призвал сторонников выйти на улицы, собраться в 11:00 на Площади Республики в Ереване. Заседание парламента назначено на 12.00.

Как сообщала "Страна", Серж Саргсян ушел с поста премьер-министра Армении 23 апреля, через несколько дней после его избрания и назначения. Он принял такое решение после массовых уличных протестов, возглавляемых Пашиняном.