Под Харьковом пенсионер бросил "коктейль Молотова" в играющих детей
В Харьковской области житель села Доброволье (Близнюковский район) бросил бутылку с зажигательной смесью в беседку, где находилась 13-летняя девочка. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области в Facebook.
Как установили полицейские, около 18:00 в понедельник мужчина зашел во двор соседского дома, где играли пятеро детей. Ему не понравилось, что там громко играет музыка и шумят подростки. Он бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону летней беседки.
"В беседке находилась 13-летняя девочка. В результате происшествия ребенок получил ожоги спины и правого плеча. В настоящее время состояние ее здоровья удовлетворительное, медики районной больницы предоставляют пострадавшей необходимую помощь", - говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, п.2, 5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан.
Фото: facebook.com/police.kharkov
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