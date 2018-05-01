В Одессе на улице Сегедской неизвестный мужчина напал на бывшего главу местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко. Об этом сам Стерненко написал на странице в Facebook.

По его словам, нападавший выстрелил ему в область шеи сзади из пистолета, а затем, при задержании, стрелял по очевидцам инцидента. Сам Стерненко, несмотря на ранение, также участвовал в задержании стрелявшего.

"Напал возле дома. Выстрелил мне в затылок. Удалось задержать", - написал он.





Фото: facebook.com/sternenko

Стерненко выложил видео , снятое после задержания нападающего. На нем видно, в частности, приезд полиции. Полиции пострадавший рассказал, что сам догнал и повалил нападающего, а затем прохожие помогли его задержать.

Фото: facebook.com/sternenko

Вместе с тем, полиция Одесской сообщила, что во вторник в 10:03 поступило сообщение о стрельбе на ул. Сегедской.

"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Пострадавшим оказался 23-летний мужчина, получивший ранения из травматического оружия. Нападающий задержан", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщала "Страна", в Мариуполе четверо молодых людей стреляли по прохожим из машины.

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