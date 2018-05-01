В Киеве 1 мая проходит Марш трудящихся организатором которого выступила Социал-демократическая партия и депутат Сергей Каплин.

Как сообщает корреспондент "Страны" с места событий, активисты прошлись колонной от ЦУМа до Европейской площади.

Мероприятие пытался остановить один из активистов, но его быстро увела полиция.

Когда колонна проходила возле здания КГГА на дорогу выскочил общественный активист Дмитрий Шевчук с флагом Украины в руках и попытался остановить марш.

"Остановитесь! Что вы делаете? Это все против Украины! Кому это надо? Путину? Это путинские агенты, изменщики идут!", - кричал мужчина.

Фото: Страна.ua

Однако люди не обращали на него особого внимания, обходили и следовали дальше.

Протестующего сразу же оттеснили полицейские и вывели из колонны.

Ранее мы писали, что уже с 9:00 по обе стороны Крещатика от Бессарабского рынка и в сторону Майдана в 2 шеренги выстроились в полицейские. Все правоохранители одеты в салатовые жилеты.