Президент США Дональд Трамп отложил введение ввозных пошлин на сталь и алюминий для Евросоюза, Канады и Мексики и других стран, в том числе и Украины, до 1 июня.

Об этом передает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Решение было принято за несколько часов до истечения срока, согласно которому пошлины должны были вступить в силу в 12:01 (7:01 по Киеву) во вторник, 1 мая.

Соглашение о пошлинах не коснется трех стран - Бразилии, Австралии и Аргентины. Белый дом сообщил, что детали сделок с Бразилией, Аргентиной и Австралией будут завершены в ближайшее время, но не раскрыл условий.



"Администрация также продолжает переговоры с Канадой, Мексикой и Европейским союзом в течение следующих 30 дней. На всех этих переговорах администрация сосредоточена на квотах, которые будут сдерживать импорт, предотвращать перегрузку и защищать национальную безопасность", - отметили в Белый дома.

Напомним, 8 марта Дональд Трамп своим указом ввел заградительные пошлины на сталь(25%) и алюминий (10%).

Также сообщалось, что Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) направило США просьбу о выведении украинской металлопродукции из-под действия 25%-ных импортных пошлин.

А экспорт черных металлов является основной статьей украинского экспорта в США - его доля составляет 73,4% всего украинского экспорта в эту страну. В частности, в 2017 году поставки черных металлов и изделий из них на американский рынок выросли более чем в 2,4 раза - до $608 млн, в том числе экспорт чугуна - до $406,4 млн.