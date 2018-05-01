Народного депутата Мустафу Найема (БПП), на которого накануне в центре Киева напали трое чеченцев и сломали ему челюсть, прооперировали в больнице.

Об этом сообщил его коллега по фракции народный депутат Сергей Лещенко в Facebook.

"Проведал Мустафу. Сегодня вечером он дал показания полиции, его прооперировали", – написал Лещенко.

По словам парламентария, "поступают сигналы, что подозреваемые уже пытаются "порешать" вопрос".

"Хамство и деньги порождают вседозволенность, а потом – уголовные преступления. Если мы хотим быть нормальной страной, то единственный выход из ситуации – это необратимость наказания", – добавил Сергей Лещенко.

Фото: facebook.com/leshchenko.ukraine

Напомним, вечером 30 апреля в центре Киева трое парней избили нардепа Мустафу Найема. Драка произошла после инцидента на перекрестке бульвара Шевченко с Крещатиком.

Как сообщала "Страна", полицией Киева были задержаны трое участников конфликта. Ими оказались: Саитов Ахмед Абубакарович, 14.01.1999 г.р. Саитов Магомед-Салих Аргуевич, 28.10.1996 г.р. Умал Тимербилатов Русланович, 28.08.1996 г.р.

Также мы писали, что среди нападавших на Найема двое граждан России, у одного из них московские водительские права.