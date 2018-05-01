Сегодня в Украине отмечают День труда 1 мая объявлен выходным днем. В разных странах этот праздник отмечается в разное время: к примеру в США - это первый понедельник сентября, а в Японии - 23 ноября.

История праздника

В 1886 году 1 мая в Чикаго, США рабочие вышли на забастовку, чтобы потребовать 8-часовой рабочий день. Демонстрация прошла с кровопролитиями и столкновениями с полицией. В Чикаго при разгоне демонстрации 4 мая погибли шесть человек, после чего люди вышли на протесты против жестокого обращения полицейских с демонстрантами.

В толпе неизвестные бросили бомбу, от которой погибли восемь полицейских, и были ранены около 50. За организацию взрыва восемь рабочих приговорили к повешению.

В память о казненных американские рабочие организовали забастовку на 1 мая 1890 года. Тогда Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 мая Днем солидарности рабочих всего мира.

14 июля 1889 года на II (Парижском) конгрессе II Интернационала было принято решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций в память о выступлении рабочих Чикаго.

Как проводится

Традиционно на первомайские демонстрации выходили рабочие, которые требовали улучшить условия труда, звучат призывы к международной солидарности и борьбы против милитаризма и войны.

В советских условиях первомайские демонстрации приобрели политический характер, в отличие от западных стран, где они превратились в карнавальные действа.

Теперь в Украине 1 Мая отмечается как праздник весны и труда.

В частности, в 2017 году Верховная Рада внесла изменения в статью 73 Кодекса законов о труде, согласно которым "День международной солидарности трудящихся" переименовали в "День труда".

Как сообщала "Страна", 1 мая в Киеве проводится Марш трудящихся, а Крещатик и Бессарабку окружили сотни силовиков.