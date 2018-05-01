В ночь на 1 мая в Киеве на проспекте Академика Палладина произошло крупное ДТП. Об этом сообщает паблик "Киев.Оперативный" в Facebook.

Opel на еврономерах на высокой скорости врезался в опору билборда. От удара автомобиль разорвало на части.

По словам патрульных, Opel двигался по Палладина в сторону Пущи-Водицы. По неизвестным причинам автомобиль занесло, после чего он врезался в опору рекламного щита. В результате столкновения машину разорвало на две части.

Существовала угроза взрыва, так как травил газ из баллона. Сотрудники ГосЧС обесточили автомобиль, чтобы предотвратить опасность.

Водитель Opel сбежал с места ДТП. О его состоянии ничего не известно. На время работы спасателей движение по проспекту было ограничено.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

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