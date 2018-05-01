В Киеве в этим минуты начался первомайский Марш трудящихся. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Организатором мероприятия выступила Социал-демократическая партия и депутат Сергей Каплин.

Напротив ЦУМа собираются ряды участников марша социалистов. Повсеместно стоят люди с флагами киевских профсоюзов и партии Каплина. Всего около 600 человек.

Среди собравшихся около 50%пенсионеров, 30% студенты и около 20% обычных школьников.

Фото: Страна.ua

Как сообщил "Стране" глава столичной полиции Андрей Крищенко, полиция готова к провокациям, но никаких сигналов об этом не получала. Также не было заявок на проведение "контрмитингов".

Ранее мы писали, что уже с 9:00 по обе стороны Крещатика от Бессарабского рынка и в сторону Майдана в 2 шеренги выстроились в полицейские. Все правоохранители одеты в салатовые жилеты.

Также сообщалось, что в этом году украинцы будут праздновать 1 мая уже не как Международный день солидарности трудящихся, а как День труда.