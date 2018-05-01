Неизвестные хакеры в Facebook взломали страницу штаба АТО и разместили там рекламу вступления в ряды "Русского национального единства" (националистическая организация в России). Об этом передает 112 Украина.

Речь идет о странице с адресом www.facebook.com/ato.news.

Фото: facebook.com/ato.news

Напомним, вчера штаб АТО официально прекратил свою работу в связи со сменой формата Антитеррористической операции на Операцию объединенных сил (ООС).

Также "Страна" сообщала, что 30 апреля президент Петр Порошенко объявил о конце антитеррористической операции на Донбассе с 14:00.

Кроме того, мы писали, что с 30 апреля на Донбассе ограничат въезд на территории "ДНР" и "ЛНР". В частности, на Донбассе будет ограничен доступ на неподконтрольную Украине территорию и в зону боевых действий.