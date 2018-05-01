В Киевской области аист украл у дачников решетку для шашлыка. Видео
В Киевской области произошел курьезный случай с владельцем частного дома. Его решетку для шашлыков украл аист.
Об этом очевидец Даниил Фурса сообщил на странице в Facebook.
"Аист на даче цЫнично уворовал решетку мангальную", - написал пользователь.
Фото: facebook.com/danylo.fursa
Он также разместил видео инцидента.
В комментариях к видео пользователи шутят, что он может жарить на ней лягушачьи лапки.
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