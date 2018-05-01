1 мая в центре Киева запланирован Маршем трудящихся, организатором которого выступили Социал-демократическая партия и депутат Сергей Каплин. Начало мероприятия намечено на 10:00.

Сбор на марш состоится возле метро "Хрещатик". Затем колонна направится на Европейскую площадь. Они презентуют план борьбы за простых людей.

А уже с 9:00 по обе стороны Крещатика от Бессарабского рынка и в сторону Майдана в 2 шеренги выстроились в полицейские. Все правоохранители одеты в салатовые жилеты, передает Информатор.

На страже порядка нацгвардия, патрульная полиция и представители полиции диалога. Силовики усилили меры безопасности в связи с массовыми мероприятиями.

В марше примут участие профсоюзы, социалистическая партия, социал-демократическая партия, рабочая партия, Партия зеленых, военные пенсионеры и силовики. По состоянию на 9:00 у метро "Крещатик" уже начали собираться первые активисты и представители политических сил.

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", в этом году украинцы будут праздновать 1 мая уже не как Международный день солидарности трудящихся, а как День труда. Также предлагается отменить "переносы" праздничных дней на рабочую неделю.

Также мы писали, что в Одессе 2 мая с целью недопущения массовых беспорядков ограничат доступ граждан на Соборную площадь и Куликово поле, где пройдут акции по случаю годовщины событий 2014 года, когда в городе погибли 48 человек.