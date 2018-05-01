В первый майский день в Украину придет летняя жара
Во вторник, 1 мая, в западных, днем и в Житомирской и Винницкой областях Украины местами кратковременный дождь, гроза. Температура до +29 градусов.
Об этом сообщает Украинский гидрометеоцентр.
Температура ночью 9-14 градусов, в восточных областях и в Крыму 5-8 градусов. Днем 24-29 градусов, на побережье и в горных районах 18-23 градуса.
Ветер южный, 5-10 м/с.
В Киеве ожидается погода без осадков с небольшой облачностью. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13 градусов, днем 26-28 градусов
Фото: meteo.gov.ua
Как сообщала "Страна", по прогнозам синоптиков, первая неделя мая будет солнечной и по-летнему жаркой.
А в горах Тибета появится модифицированный снег, созданный китайскими учеными.
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