Среди участников конфликта, во время которого в центре Киева избили нардепа от БПП Мустафу Найема, двое граждан России и один – Украины. Об этом сообщает ТСН.

У одного из них – удостоверение водителя, выданное Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения г. Москвы.

Все они – уроженцы Украины (Киев), по национальности – чеченцы.

Напомним, накануне вечером центре Киева трое парней избили нардепа Мустафу Найема. Драка произошла после инцидента на перекрестке бульвара Шевченко с Крещатиком.

Полицией Киева были задержаны трое участников конфликта. Ими оказались: Саитов Ахмед Абубакарович, 14.01.1999 г.р. Саитов Магомед-Салих Аргуевич, 28.10.1996 г.р. Умал Тимербилатов Русланович, 28.08.1996 г.р.

Парни оказались студентами Национального авиационного университета. В соцсетях уже начали требовать их отчисления.