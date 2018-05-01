В сети опубликовали видео инцидента на дороге, после которого народного депутата Мустафу Найема ударили в лицо. Произошедшее квалифицировали как хулиганство, троих участников задержали, сообщили в полиции Киева.

Как говорится в сообщении, конфликт возник на площади Бессарабская в Шевченковском районе столицы: "В дежурную часть Шевченковского управления полиции позвонил народный депутат и сообщил, что между ним и неизвестными возник конфликт".

Полицейские, которые немедленно прибыли на место инцидента, установили, что Найем двигался в собственном автомобиле в направлении Бессарабской площади. На дороге его подрезал "Мерседес", началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль "BMW". В ходе конфликта один из незнакомцев ударил нардепа в лицо. Злоумышленники с места происшествия исчезли.

Как сообщалось, нардеп Мустафа Найем был госпитализирован после инцидента, а в больнице ему диагностировали перелом челюсти.