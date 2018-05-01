На Криворожском горно-металлургическом комбинате ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) при запуске крупнейшей доменной печи №9 после проведенного капитального ремонта произошел разлив расплавленного чугуна.

Как сообщает пресс-служба предприятия, ЧП произошло 29 апреля. При этом отмечается, что доменная печь №9 находилась в ремонте с февраля, после окончания которого 27 апреля начался ее запуск. Однако вечером 29 апреля "в процессе пуско-наладки доменной печи №9 произошел неконтролируемый выброс жидкого чугуна, который сопровождался громким звуком".

"В данный момент ситуация под контролем. Доменная печь №9 остановлена, чтобы обеспечить безопасность на промышленной площадке с целью детального исследования обстоятельств и устранения неполадки. Пострадавших нет, весь производственный персонал в безопасности. Опасности для работников и окружающей среды нет. Специалисты доменного департамента полностью контролируют ситуацию, предпринимая все необходимые меры для устранения неполадки и восстановления нормальной работы агрегата", – констатируется в информации предприятия.

Как сообщалось, в ходе проведения монтажных работ на площадке ДП №9 ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" 20 марта 2018 года были травмированы четыре работника подрядной организации ООО "Запорожское строительно-монтажное управление" – по словам директора по охране труда и промышленной безопасности ПАО Сергея Теслюка, массовый несчастный случай произошел из-за нарушения правил безопасности.

В марте текущего года руководство предприятия ввело особый режим по охране труда в связи с произошедшим 3 марта текущего года смертельным случаем с работником подрядной организации "Индустриальные технологии Украины" в конвертерном цехе в ходе ремонтных работ.

"ArcelorMittal Кривой Рог" планирует в 2018 году произвести минимум 5,7 млн тонн готового проката, 6,5 млн тонн стали, 10 млн тонн концентрата.

Ранее сообщалось, что в конце марта на "ArcelorMittal Кривой Рог" получили травмы четыре монтажника.