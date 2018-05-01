Соучредитель компании Google Сергей Брин написал корпоративное письмо, автором которого ежегодно является он или его коллега Ларри Пейдж, в котором обратил внимание на развитие искусственного интеллекта и возможные негативные последствия его разработки.

Брин обеспокоен быстрым развитием этой технологии, сообщает DT со ссылкой на Wired.

В начале письма Брин назвал нынешний бум в отрасли "ренессансом" и заявил "новая весна в развитии искусственного интеллекта - это крупнейшая компьютерная разработка в моей жизни". Он также добавил, что процессоры, установленные на серверах Google сегодня, в миллион раз мощнее Pentium II, которые были на них изначально.

Вместе с тем, Брин отметил, что "такие мощные инструменты приносят с собой новые вопросы и ответственность".

По его мнению, искусственный интеллект может быть использован для изменения природы и количества рабочих мест или для манипулирования людьми. "Опасения безопасности варьируются от страхов научно-фантастического стиля до проверки работоспособности беспилотных автомобилей", - заявил Брин.

Напомним, что Илон Маск тоже боится, что искусственный интеллект станет бессмертным диктатором.

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