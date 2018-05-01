Американская компания Blue Origin провела успешный запуск ракеты New Shepard и суборбитальной пилотируемой капсулы. Капсула поднялась на высоту более 105 километров, после чего ракетный ускоритель и пилотируемый модуль сделали мягкую посадку.

Об этом говорится на официальном сайте компании.

Впервые Blue Origin использовала ракету и капсулу, которые уже запускали ранее. Этот запуск стал вторым для пассажирской версии капсулы и восьмой в истории New Shepard.

На этот раз кроме манекена по имени Скайуокер в капсуле разместили несколько научных приборов и экспериментальное оборудование от заказчиков. Например, прибор SFEM-2, который создало NASA. В его составе - сенсоры для контроля параметров среды, а также ряд приборов, которые будут использоваться на корабле "Орион".

Также на борту провели эксперимент по влиянию невесомости на рачков дафний. Ученые попытались выяснить, как условия микрогравитации влияют на экспрессию генов и цитоскелет рачков.

Как известно, Blue Origin планировала отправить первых туристов в суборбитальный полет в 2018 году, но позже заявила, что первый туристический полет должен состояться до апреля 2019 года.

Ранее сообщалось, что астрономы нашли звезду, которая угрожает существованию всей Солнечной системы.

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