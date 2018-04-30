Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сказал, что президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевской премии мира за его усилия по прекращению противостояния с Северной Кореей в отношении программы ядерного оружия. Об этом сообщает Reuters.

"Президент Трамп должен получить Нобелевскую премию мира. Мир - это все что нам нужно", - сказала Мун Чжэ Ин на встрече старших секретарей.

Предшественник Трампа, Барак Обама, получил Нобелевскую премию мира в 2009 году.

Как и Обама, три президента США получали Нобелевскую премию мира: Теодор Рузвельт, Вудро Вильсон и Джимми Картер.

Ранее сообщалось, что КНДР переведет часы, чтобы синхронизировать время с Южной Кореей.

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