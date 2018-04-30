В центре французского города Ницца из-за бытового конфликта возникла паника. Об этом пишет "Интерфакс".

Как сообщили агентству очевидцы, на центральной площади Ниццы из-за бытового конфликта между молодыми людьми один из них произвел несколько выстрелов в воздух. После этого сотни людей побежали по центральной улице курортного города.

Как говорят очевидцы, люди переворачивали в ресторанах столы, стремясь покинуть улицу.

По предварительным данным, в результате возникшей паники пострадало несколько человек, в основном, от порезов стеклом. Одному пожилому посетителю ресторана вызвали скорую в связи с сердечным приступом.

Ранее сообщалось, что в США в школе произошла стрельба.

Также мы писали. как преподаватель университета в Турции открыл стрельбу в вузе, есть погибшие.