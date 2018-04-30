После резких заявлений израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху об иранской ядерной программе - телефонный разговор с ним провел президент России Владимир Путин.

Звонок состоялся по инициативе Израиля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждена ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, в том числе с учетом сделанного сегодня премьер-министром Израиля заявления на этот счет. Владимир Путин подтвердил позицию России - План, имеющий первостепенное значение для обеспечения международной стабильности и безопасности, должен неукоснительно соблюдаться всеми сторонами.

Продолжен обмен мнениями о положении дел в ближневосточном регионе в целом, включая развитие обстановки в Сирии", - сообщила по итогам переговоров российская сторона.

Кроме того Путин и Нетаньяху договорились о дальнейших личных контактах.

Как сообщала "Страна", Израиль частично закрыл свое воздушное пространство. По неофициальной информации, это произошло из-за опасений Тель-Авива по поводу возможных иранских ракетных атак.

Напомним, что ранее ночью Израиль нанес ракетный удар по Сирии. Более 40 погибших.