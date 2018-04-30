Сегодня в Киеве иностранные студенты избили нардепа Мустафу Найема. Драка произошла после инцидента на дороге.

Нападавших задержала полиция. Драчунами оказались трое иностранных граждан: Саитов Ахмед Абубакарович, 14.01.1999 г.р. Саитов Магомед-Салих Аргуевич, 28.10.1996 г.р. Умал Тимербилатов Русланович, 28.08.1996 г.р.

Тем временем в соцсетях осуждают парней и требуют их отчисления из вуза.

Так, главред интернет-издания "Цензор" Юрий Бутусов пишет, что на его взгляд, руководство Национального университета должно "таких негодяев отчислить".

"Им здесь не место. Вполне вероятно, что студенчество для этих существ просто прикрытие бандитской деятельности. Тот, кто ударил безусловно, должен быть осуждён, его ищут", - сообщает Бутусов.

Фото: facebook.com/butusov.yuriy

Ранее мы сообщали, что нападавшие на Найема заявили: "Знали бы, что он депутат, не били бы".