Сегодня, 30 апреля, в центре Киева произошла дорожная драка с участием нардепа Мустафы Найема. Сотрудники полиции провели следственные действия на Бессарабской площади и установили, что нападавшими оказались молодые парни кавказской внешности.

Об этом Информатор сообщает с места происшествия.

На помощь к установленным правоохранителями кавказцам подошли еще несколько человек. Один из прибывших даже станцевал лезгинку.

"Если бы мы знали, кто этот человек, то не ударили бы. Он обращался к нам очень грубо", - сообщил один из участников потасовки.

Спустя некоторое время они направились в Шевченковское отделение полиции для дальнейшего разбирательства. При этом они выглядели испуганными.

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", полиция Киева задержала троих участников конфликта в центре столицы. Проверяется причастность задержанных к другим возможным правонарушениям. Антон Геращенко призвал звонить.

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