Оседлал волну высотой с 9-этажку. Родриго Кокса установил мировой рекорд серфинга. Видео
Бразильский серфингист Родриго Кокса установил мировой рекорд, покорив волну, высотой в 24,38 м.
Об этом сообщает газета South China Morning Post.
Такую волну он встретил в ноябре 2017 года в Португалии. Судьи Мировой лиги серфинга (WSL) зафиксировали рекорд в конце апреля 2018.
Бразилец одержал победу в номинации "Самая большая волна", а также стал новым мировым рекордсменом.
"Мечта сбылась", - сказал Родриго Коксаь во время церемонии награждения.
Предыдущий рекорд принадлежал американцу Гарретту Макнамара, покорившему 23-метровую высоту в 2011 году.
Видео: youtube.com/CGTN
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