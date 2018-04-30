Практическая подготовка расчетов противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin) в Вооруженных силах Украины начнется уже 2 мая. Об этом заявил министр обороны страны Степан Полторак.

"Это решение (поставки США ПТРК "Javelin" в ВСУ - Прим. Ред.) позволит приступить от теоретической к практической подготовке наших расчетов, которая начнется 2 мая на базе учебных центров Вооруженных сил Украины и создать мощный противотанковый резерв", - написал Полторак в своей странице в соцсети Facebook.

Он также выразил благодарность президенту Украины Петру Порошенко за "титанические усилия для получения противотанковых комплексов Джавелин" и президенту США Дональду Трампу за положительное решение, которое позволило существенно повысить обороноспособность Украины и обеспечить украинских военнослужащих современным вооружением.

Как сообщалось, в начале марта американский госдепартамент дал принципиальное согласие на поставки Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.

"Государственный департамент в принципе одобрил возможные военные поставки Украине ракет Javelin и командных пусковых установок на сумму $47 млн", - сообщалось на сайте Агентства по оборонному сотрудничеству Пентагона

В нем указывалось, что агентство направило соответствующий проект сделки для утверждения в Конгресс.

Агентство сообщало, что Украина запросила у США 210 ракет и 37 пусковых установок с расчетом, что две из них будут использоваться для запчастей.

"Предполагаемая продажа будет вкладом во внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов путем совершенствования безопасности Украины. Комплексы Javelin помогут Украине создать долгосрочные оборонные возможности для защиты своего суверенитета и территориальной целостности и будут отвечать требованиям национальной обороны", - говорилось в сообщении.

В нем подчеркивалось, что поставки "не нарушат базовый военный баланс в регионе". Поставщиком в случае утверждения сделки будет выступать Raytheon/Lockheed Martin

30 апреля президент Петр Порошенко подтвердил поставку в Вооруженные силы Украины противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin) из США.

Еще напомним, что с сегодняшнего дня пресс-центр штаба АТО прекращает работу.