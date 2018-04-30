Самый пожилой ученый Австралии Дэвид Гудолл в начале мая планирует поехать в Швейцарию для эвтаназии.

Об этом сообщает газета Australian.

Хотя в австралийском штате Виктория эвтаназия была легализована в конце 2017 года, ее применение предусматривается лишь для неизлечимо больных людей.

Просьба не страдавшего неизлечимой болезнью ученого об эвтаназии была в ускоренном порядке рассмотрена и одобрена агентством, предоставляющем соответствующие услуги в швейцарском Базеле.

Гудолл специалист в геоботанике и экологической статистике. Он занимает должность профессора в Университете имени Эдит Коуэн в Перте. Два года назад решение руководителей университета отправить ученого в отставку вызвало международный резонанс и было пересмотрено под давлением коллег Гудолла во всем мире.

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