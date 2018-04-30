В Барселоне прошел парад в связи с чемпионством одноименного клуба "Барселона".

Игроки каталонского клуба проехали по центральным улицам города на автобусе с открытым верхом, демонстрируя болельщикам трофей.

Напомним, что "Барселона" завоевала чемпионство в минувшем туре, обыграв "Депортиво".

Фото: Twitter

Ранее "Страна" информировала, что легенда каталонского клуба Иньеста заявил, что уходит из "Барселоны" и не смог сдержать слезы.

"Это очень тяжелый день для меня, когда я прощаюсь, ведь я провел в Барселоне всю жизнь. На то, кем я стал, сильно повлияли Барса и Ла Масиа, и я благодарен им", - сказал футболист на пресс-конференции.

Еще мы рассказывали, что китайский футбольный клуб "Тянцзинь Цюаньцзянь" предложил полузащитнику "Барселоны" Андресу Иньесте продвигать винный бренд футболиста в Китае в качестве одного из пунктов контракта.