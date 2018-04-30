Бывшая порноактриса и экс-стриптизерша Стефани Клиффорд подала иск в федеральный суд на Манхэттене против президента США Дональда Трампа.

Об этом в понедельник, 30 апреля сообщил CNN.

По данным журналистов, поводом для иска стали сообщения Трампа в Twitter.

В Интернете президент США назвал "мошенничеством" составленный по описанию бывшей порноактрисы портрет человека, который, якобы, в 2011 году угрожал ей после того, как она дала откровенное интервью одному из изданий.

"Высказывания Трампа по поводу "мошенничества" можно расценить как попытку представить дело таким образом, будто мисс (?) Клиффорд выдумала весь этот инцидент и существование человека, выступавшего с угрозами, что является нарушением законов штата Нью-Йорк и нескольких других штатов", - процитировали на CNN выдержку из иска, поданного адвокатом Клиффорд Майклом Авенатти.

Бывшая стриптизерша Клиффорд в недавнем интервью телекомпании CBS утверждала, что лишь раз вступала в интимные отношения в 2006 году с нынешним президентом США, и рассказала об угрозах в свой адрес.

По ее словам, в 2011 году она рассказала о своей связи с миллиардером дочернему изданию американского журнала In Touch, однако статья с ее откровениями так и не была опубликована.

Через несколько недель после этого к ней в Лас-Вегасе на автомобильной парковке якобы подошел неизвестный и стал угрожать расправой, если она не будет держать все в тайне. В интервью Клиффорд предположила, что к запугиванию имел отношение адвокат Трампа Майкл Коэн.

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