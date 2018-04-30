Диего Марадона продолжит работать с аравийским клубом "Аль-Фуджайра". Об этом пишет Sports.

Отмечается, что аргентинец решил пойти на условия команды и продлить контракт на еще один сезон.

28 апреля Марадона покинул клуб из-за того, что "Аль-Фуджайра" не смогла выйти в высшую лигу Саудовской Аравии.

Напомним, 57-летний специалист возглавил "Аль-Фуджайру" в мае 2017 года. Также он известен по работе с "Аль-Васлом" и сборной Аргентины.

В 1999-м Диего Марадона был признан лучшим спортсменом XX века в Аргентине. В 2001-м Международная федерация футбола (ФИФА) назвала его и бразильца Пеле лучшими футболистами в истории.

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