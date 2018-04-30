Международная федерация шахмат ФИДЕ представила рейтинг-лист по состоянию на 1 мая 2018 года.

Так, в первую десятку списка у женщин по-прежнему входят две украинки - Анна Музычук (коэффициент 2564) и ее младшая сестра, экс-чемпионка мира Мария Музычук (2532), которые занимают 3 и 8 места соответственно, сообщает Укринформ.

Женский рейтинг возглавляет чемпионка мира китаянка Хоу Ифань (2658), опережающая свою соотечественницу Цзюй Вэньцзюнь (2571).

В первой сотне сильнейших шахматисток мира, кроме сестер Музычук, еще пять представительниц Украины: 34. Анна Ушенина (2443), 55. Инна Гапоненко (2410), 77. Юлия Осьмак (2382), 80. Наталья Жукова (2380), 100. Татьяна Василевич (2360).

У мужчин уверенно лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2843).

В мировую сотню входят семь шахматистов Украины: 34. Василий Иванчук (2708), 38. Юрий Криворучко (2705), 43. Павел Эльянов (2702), 55. Руслан Пономарев (2686), 60. Антон Коробов (2678), 83. Юрий Кузубов (2663), 99. Мартын Кравцив (2655).

Ранее сообщалось, что Анна Музычук заняла призовое место на чемпионате Европы по быстрым шахматам.

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