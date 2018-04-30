В Одессе специалисты-взрывотехники приступили к проверке информации о наличии взрывчатки в одном из автомобилей по ул. Варненской.

Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления СБУ в Одесской области.

"На участке улицы Варненской в ​​одной из припаркованных автомобилей служебная собака почувствовала взрывчатку. Устанавливается хозяин машины. Проверяется подозрение на взрывчатку", - отметили в ведомстве.

На место уже прибыли бойцы спецподразделения СБУ.

Фото: unn.com.ua

Как сообщала "Страна", суд огласил приговор пьяному вымогателю, который угрожал взорвать Одесский аэропорт.

Также по материалам СБУ был осужден еще один телефонный хулиган, который в конце 2017 года совершил шесть звонков с сообщениями о ложном минировании одного из супермаркетов Одессы, спортплощадки и интернет-кафе.

Отметим, что в Одессе задержали нетрезвого мужчину, который "заминировал" Соборную площадь после ссоры с женой.