Пожарные потушили возгорание травяного настила и деревьев на Трухановом острове в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.

"По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит около 3-х га травяного настила и деревьев. Тушение пожара осложнялось отсутствием проезда для пожарной техники. В 16:47 пожар был локализован, а в 18:04 - ликвидирован", - указано в сообщении спасателей.

К ликвидации пожара привлекалось 25 человек личного состава, 3 единицы основной пожарно-спасательной техники и пожарный корабль "Отважный".

Фото: ГСЧС

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