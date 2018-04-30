США больше не будут мировым полицейским и намерены ограничить гигантские расходы на поддержание своего статуса. Вашингтон сосредоточится на внутренних делах.

Об этом в пятницу, 30 апреля 2018 заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы все меньше хотим быть мировым полицейским. Мы десятилетиями тратили огромные деньги на поддержание порядка в мире и это не должно быть нашим приоритетом. Мы хотим наводить порядок у себя, мы собираемся восстановить нашу страну", - сказал президент США на совместной пресс-конференции с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари.

При этом ранее Трамп подписал смету в 1,3 триллиона долларов, которая предусматривает рост расходов на оборону на $80 миллиардов - это крупнейшее повышение военных расходов США за полтора десятилетия.

Совокупные американские оборонные расходы в год составят $700 миллиардов.

Из них $200 млн. предусмотрены на военную помощь Украине.

Как сообщала "Страна", Порошенко подтвердил получение Javelin. Он поблагодарил президента США.

Отметим, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал к миру в Сирии.





