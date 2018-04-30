Дональд Трамп заявил, что выход США из ядерной сделки с Ираном послужит сигналом для Северной Кореи.

Об этом передает РИА Новости.

"Я думаю, что это будет правильным сигналом для КНДР. Через семь лет срок действия этой сделки (действующего ядерного соглашения - Прим.Ред.) истечет, и Иран сможет двигаться дальше и создавать ядерное оружие. Это неприемлемо. Семь лет - это завтра", - сказал Трамп.

Он добавил, что примет решение к 12 мая, когда придет время снятия санкций с иранской стороны.

"Это не значит, что мы не будем вести переговоры о настоящем соглашении. Это соглашение, которое согласовали далеко не многие люди. Это ужасное соглашение для США", - сказал он.

Как сообщала "Страна", по мнению президента Франции, от Ирана зависит стабильность всего ближневосточного региона.

Аналогичной позиции придерживают в Лондоне и Берлине.

Напомним, что ночью 30 апреля Израиль нанес ракетный удар по иранским формированиям в Сирии. Около 40 погибших.