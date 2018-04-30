Джонатан Страйкер поражает своим умением перевоплотиться в разных персонажей, при этом он повторяет даже самые маленькие детали.

Чтобы стать похожим на какого-то героя фильма или мультика, Страйкер использует не только костюмы, но и грим.

Так, ему удалось скопировать героев из фильма "Алиса в стране чудес", актера Джонни Деппа, мультипликационного героя Марио и множество других.

Также он уделяет внимание мимике и позам, в результате чего получается практически полная копия персонажа, образ которого воспроизводит Джонатан.

Фото: instagram.com/strykerkun

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео первой серии продолжения знаменитого мультфильма "Простоквашино".

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