Американец научился перевоплощаться в известных героев кино и мультфильмов. Фото
Джонатан Страйкер поражает своим умением перевоплотиться в разных персонажей, при этом он повторяет даже самые маленькие детали.
Чтобы стать похожим на какого-то героя фильма или мультика, Страйкер использует не только костюмы, но и грим.
Так, ему удалось скопировать героев из фильма "Алиса в стране чудес", актера Джонни Деппа, мультипликационного героя Марио и множество других.
Также он уделяет внимание мимике и позам, в результате чего получается практически полная копия персонажа, образ которого воспроизводит Джонатан.
Фото: instagram.com/strykerkun
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