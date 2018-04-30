В Броварах (Киевская область) в результате необычного ДТП легковой автомобиль слетел с моста и упал на крышу. Об этом сообщает портал "Киев оперативный" в соцсети Facebook.

"Серьезная авария произошла в Броварах. Свидетели говорят, что за пару минут до аварии автомобиль сильно превышал скорость, а затем не справился с управлением и слетел с моста. О пострадавших не сообщается. Движение затруднено", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что автомобиль задел линию электропередач.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, недавно в Броварах 20-летний парень угнал машину скорой помощи.

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