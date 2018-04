В Киеве весной расширился музыкальный репертуар столичных фонтанов. Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации (КГГА).

Отмечается, что киевляне и гости столицы смогут услышать следующие композиции: Бумбокс - "Ливень", Океан Эльзы - "Майже весна", Elvis Presley - A Little Less Conversation, Джамала - "1944", Pianoboy - "Любовь", The Hardkiss - "Журавли"и другие.

Добавим, что с 1 мая в Киеве официально открылся сезон работы фонтанов.

"Столичные фонтаны, расположенные в центральной части города, будут работать с 1 мая и до 30 сентября. Светло-музыкальное представление будет происходить ежедневно, кроме понедельника, с 21:00 до 23:00", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2017 году была проведена реконструкция фонтанного комплекса, который состоит из одного "Большого" и шести "Малых" фонтанов. К этому времени комплекс не функционировал почти три года.

Также за последние два года в акватории Русановского канала был построен новый фонтанный комплекс, состоящий из двенадцати отдельных фонтанов.

Ранее сообщалось, что громаде Киева вернули в собственность фонтан на Крещатике.

Еще мы публиковали видео запуска фонтанов в Киеве с новым плей-листом.