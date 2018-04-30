В понедельник, 30 апреля 2018 премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции обвинил Иран "во лжи по поводу своей ядерной программы".

Об этом сообщает Reuters.

"Иранские лидеры неоднократно отрицали наличие ядерного оружия. Сегодня я здесь, чтобы сказать вам одно: Иран солгал", - заявил Нетаньяху.

По словам израильского премьера, после заключения ядерной сделки в 2015 году иранская сторона активизировала усилия, чтобы скрыть свои секретные документы, а в 2017 году файлы с информацией о ядерном оружии были перевезены в секретное место в Тегеране.

Нетаньяху подчеркнул, что Иран продолжает хранить и расширять знания в области ядерного оружия для будущего использования.

По неофициальным данным, на публичной пресс-конференции Нетаньяху не обошлось без конфуза. На одном из слайдов презентации об Иране, по ошибке, оказалось фото английской газетной статьи о попытке Израиля продать ядерное оружие в Южную Африку.

Сам официальный Тель-Авив пока публично не заявляет о наличии или отсутствии у него ядерной бомбы.

Как сообщала "Страна", Израиль частично закрыл свое воздушное пространство. В Тель-Авиве опасаются ответа на ракетный удар по иранским подразделениям в Сирии.