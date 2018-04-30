Во Львове красочно завершился всеукраинский тур Кубков Лиги Чемпионов УЕФА
В понедельник, 30 апреля в сквере между улицами Подвальной и Винниченко (сквер "На Валах") во Львове выставили главные футбольные трофеи Европы - мужской и женский Кубки Лиги чемпионов УЕФА.
Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.
"Львов, я вас всех поздравляю с этим праздником. Я сейчас чувствую футбольное вдохновение. Ведь именно во Львове наша национальная дружина всегда побеждает и всегда дает бой нашим соперникам на международной арене. Киев будет принимать эти два финала (женский и мужской ЛЧ - Прим.Ред.) 24 и 26 мая. Поэтому эти трофеи путешествуют по Украине. И именно сейчас во Львове эти кубки завершают это турне.
И следующим уже только победители турнира смогут к ним прикоснуться и сфотографироваться.
Именно Львов - это последняя возможность для болельщиков присоединиться к этому футбольному празднику и передать следующему победителю красоту нашей страны, красоту футбольной столицы - города Львова, вашу энергию, энергию сердец болельщиков", - сказал президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.
Фото: city-adm.lviv.ua
Видео: youtube.com/lvivadm
Как сообщала "Страна", в первой полуфинальной игре Лига Ливерпуль в Англии разгромил Рому. "80 минут мы играли идеально" - Клопп.
Во втором полуфинале Лиги чемпионов мадридский Реал на выезде минимально обыграл Баварию.