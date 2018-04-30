Вечером в понедельник, 30 апреля, президент Украины Петр Порошенко подтвердил получение противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Джавелин" (Javelin) из США и поблагодарил Дональда Трампа.

"Приветствую живой интерес - и в Украине, и за ее пределами - к поставке нам комплексов Джавелин. Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию. И значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантической безопасности. Продолжаем работать над укреплением нашего оборонного потенциала с целью отпора российской агрессии", - написал он.

Порошенко выразил искреннюю благодарность президенту США Дональду Трампу за решение "в поддержку Украины, в защиту свободы и демократии".

"Вашингтон не только выполнил нашу совместную договоренность - он продемонстрировал лидерство и важный пример", - отметил президент Украины.

Порошенко также подчеркнул, что рассчитывает на твердость позиции всех партнеров Украины, прежде всего стран "Большой семерки" (G7): "Цена за продолжающуюся агрессию против Украины для Кремля должна и впредь расти".

Фото: facebook.com/petroporoshenko

"Страна" разбиралась, что означает "особый порядок", который заменит режим АТО с 30 апреля.

В законе о реинтеграции Донбасса говорится о том, что военные и другие силовки теперь по закону будут иметь право на ограничение свобод в зоне бывшей АТО.

Напомним, что Порошенко объявил о конце антитеррористической операции на Донбассе с 14:00 понедельника, 30 апреля.