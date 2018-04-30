В Черкасской области любители истории воссоздали одну из ключевых битв национально-освободительной войны украинского народа XVII века против Речи Посполитой.

Реконструкторы показали зрителям, как мог выглядеть бой под Корсунем между казаками Богдана Хмельницкого и польской армией который положил начало национально-освободительному восстанию, передает "24-й телеканал".

Бой под Корсунем и тогда, и сейчас завершился разгромом армии Речи Посполитой.

Организаторы еще накануне вечером, как настоящие казаки, разбили лагерь, координировали наступление и тренировались. А уже утром пошли в наступление.

"У нас есть представление, что казацкое войско это как современная регулярная армия. Как такой муштры не было, скорее всего была подготовка по вопросам взаимодействия подразделений", - рассказал организатор реконструкции Олекса Руденко.

По легенде, это один из финальных эпизодов битвы под Корсунем. Один из отрядов поляков пытается сбежать с поля боя, а казаки настигают его.

Все были вооружены мушкетами, ножами и саблями - идентичными настоящим. Костюмы и оружие участники реконструкции создали сами, благодаря изучению истории и археологических находок.

"Поляки, отступая от Корсуня вошли в урочище Крутая балка, там украинцы на них напали. Разорвали лагерь на три части, и по частям уничтожили", - отметил заведующий исторического музея Корсунь-Шевченковского заповедника Станислав Степенькив.

Эта битва положила начало крестьянским восстаниям и национально-освободительной войне 1648-1654 годов под предводительством Богдана Хмельницкого.

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