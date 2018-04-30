Полиция Киева задержала троих участников конфликта в центре столицы, в результате которого был избит народный депутат Мустафа Наем (фракция"Блок Петра Порошенко"). Об этом сообщил советник главы МВД Украины, нардеп фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

"Полицией Киева были задержаны трое участников конфликта. Ими оказались: Саитов Ахмед Абубакарович, 14.01.1999 г.р. Саитов Магомед-Салих Аргуевич, 28.10.1996 г.р. Умал Тимербилатов Русланович, 28.08.1996 г.р. С задержанными проводятся первоочерёдные следственные действия", - написал в понедельник вечером Геращенко в своей странице в соцсети Facebook и опубликовал фотографии задержанных.

Он также проинформировал, что проверяется причастность задержанных к другим возможным правонарушениям.

"Если у кого либо есть такая информация, просьба звонить в полицию по номеру 102", - призвал Геращенко.

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

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Ранее он сообщал, что в 17.30 у Бессарабского рынка произошла словесная перепалка между Найемом и группой неизвестных, которая затем переросла в драку. По словам парламентария, в результате инцидента Наем получил легкие телесные повреждения. Также советник главы МВД отметил, что по предварительным данным, данное происшествие не связано с депутатскими полномочиями Наема и является ничем иным кроме как бытовым дорожным конфликтом.

Как сообщалось, Найем (фракция "Блок Петра Порошенко") в результате произошедшего в понедельник вечером конфликта на дороге в центре Киева подвергся нападению группы неизвестных и в настоящее время находится в больнице.

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