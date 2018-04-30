В ночь на понедельник, 30 апреля четверо туристов стали жертвами внезапной непогоды в швейцарских Альпах. Еще 10 путешественников получили сильное обморожение.

Об этом сообщила полиция швейцарского кантона Валэ, передает РИА Новости.

Внезапная непогода застала в горах 10 туристов с гидом, а также еще четверых человек, которые не смогли вовремя добраться до хижины, где можно было заночевать.

В результате погибли четверо горнолыжников, еще пятерых спасательные службы доставили в больницу в критическом состоянии. Речь идет о гражданах Франции, Италии и Германии.

Трагедия произошла на горнолыжной тропе Шамони-Церматт. Кантональная полиция открыла горячую линию.

По данным швейцарского "Института изучения снега и лавин" (SLF), в настоящее время в районе Церматта остается средний уровень лавинной опасности.

Как сообщала "Страна", в Альпах отчаялись искать пропавшего без следа немецкого миллиардера. Он отправился кататься на горных лыжах в районе Малого Маттерхорна - горного пика в Пеннинских Альпах.

Отметим, что в Карпатах туристов снимали с подъемника из-за возгорания сухой травы.