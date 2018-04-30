На склоне в районе пляжа "Золотой Берег" в Одесской области увеличилась трещина, которая возникла еще в 2016 году. Это может привести к оползню. Об этом сообщили в пресс-службе ГocЧС в Одесской области.

"30 апреля в 9:18 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что возможен оползень вследствие увеличения трещины на склоне в районе пляжа "Золотой Берег", - говорится в сообщении.

Фото: odesa.dsns.gov.ua/

Трещина всего в 10 метрах от забора санатория.

Как сообщала "Страна", ранее оползень ударил по элитным домам Черноморска и угрожает целому микрорайону.

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