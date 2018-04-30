По мнению президента Франции, от Ирана зависит стабильность всего ближневосточного региона. Для этого Тегеран никогда не должен обладать ядерным оружием.

Об этом Эммануэль Макрон заявил после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Также он призвал к работе над справедливым миром в Сирии.

"Телефонный разговор с Владимиром Путиным, для нового обсуждения положения дел. Иран никогда не должен обладать ядерным оружием. От этого зависят стабильность региона и международная безопасность. Мы работаем над этим, как мы должны поработать и для справедливого мира в Сирии", - написал французский президент.

En ligne avec Vladimir Poutine, pour un nouveau point ensemble. L'Iran ne doit jamais posséder l'arme nucléaire. La stabilité de la région et la sécurité internationale en dépendent. Nous y travaillons, comme nous devons aussi œuvrer pour une paix juste en Syrie. pic.twitter.com/3LJms46XIx — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 30 квітня 2018 р.

Видео: twitter.com/EmmanuelMacron

Как сообщала "Страна", Германия, Британия и Франция поддержали ядерное соглашение с Ираном.

Лидеры Великобритании, Франции и Германии согласились, что ядерная сделка с Ираном является лучшим способом предотвратить получение Ираном ядерного оружия. Они договорились, что соглашение должно быть расширено и на другие сферы, в частности, - касаться баллистических ракет.

"Условия должны быть пересмотрены, когда соглашение закончит свое действие", - считают в Лондоне, Париже и Берлине.

В 2015 году Иран согласился свернуть свою ядерную программу в обмен на сворачивание экономических санкций. Президент США Дональд Трамп намерен отказаться от продления срока действия ядерного пакта с Тегераном.

Напомним, что Израиль обстрелял морской порт в секторе Газа.