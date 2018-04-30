По мнению президента Франции, от Ирана зависит стабильность всего ближневосточного региона. Для этого Тегеран никогда не должен обладать ядерным оружием.

Об этом Эммануэль Макрон заявил после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Также он призвал к работе над справедливым миром в Сирии.

"Телефонный разговор с Владимиром Путиным, для нового обсуждения положения дел. Иран никогда не должен обладать ядерным оружием. От этого зависят стабильность региона и международная безопасность. Мы работаем над этим, как мы должны поработать и для справедливого мира в Сирии", - написал французский президент. 

 

Видео: twitter.com/EmmanuelMacron

Как сообщала "Страна", Германия, Британия и Франция поддержали ядерное соглашение с Ираном

Лидеры Великобритании, Франции и Германии согласились, что ядерная сделка с Ираном является лучшим способом предотвратить получение Ираном ядерного оружия. Они договорились, что соглашение должно быть расширено и на другие сферы, в частности, - касаться баллистических ракет.

"Условия должны быть пересмотрены, когда соглашение закончит свое действие", - считают в Лондоне, Париже и Берлине.

В 2015 году Иран согласился свернуть свою ядерную программу в обмен на сворачивание экономических санкций. Президент США Дональд Трамп намерен отказаться от продления срока действия ядерного пакта с Тегераном.

Напомним, что Израиль обстрелял морской порт в секторе Газа.

 

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