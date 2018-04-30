В центре Киева неизвестные избили нардепа Мустафу Найема. Драка произошла после инцидента на дороге. Об этом сам политик написал в Facebook.

"Друзья, к вам могут прийти новости о событии с моим участием. В целом, ничего экстраординарного. "Кубик" на перекрестке бульвара Шевченко с Крещатиком решил, что у него больше прав и попытался подрезать. Я такое не люблю. Особенно мажоров и машины сопровождения. Если подрезают, хамят и с гонором, не уступаю принципиально.

В общем, перегородил дорогу. Началась перепалка. Вызвал 102. Водитель и пассажир кубика поменялись местами и решили вызвать своих ребят. Приехали ребята, человека четыре-пять. Перепалка закончилась дракой. Ну как дракой – дали в челюсть, дальше какое-то время помню смутно; догнать не получилось. Теперь в больнице", – написал нардеп.

Фото: facebook.com/Mustafanayyem

Как сообщала "Страна", Мустафа Найем заработал за год полмиллиона гривен и открыл счет в Укргазбанке.

Также мы рассказывали, что нардеп Найем показал решение суда о разгоне МихоМайдана.