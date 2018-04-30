Глава фракции "Союза крестьян и "зеленых" Литвы" - крупнейшей в литовском парламенте - Рамунас Карбаускис не исключает объявление импичмента президенту Дале Грибаускайте. Об этом он заявил в понедельник Балтийской службе новостей.

"Полагаю, что высказывания некоторых коллег о том, что возможен импичмент в данной ситуации, если все подтвердится, не совсем взяты с потолка", - отметил Карбаускис.

Издание Lietuvos rytas обнародовало полученную из неназванных источников электронную переписку 2014-2016 годов Грибаускайте с Элигиюсом Масюлисом, возглавлявшим тогда "Союз либералов". Президент через политика якобы пыталась оказать давление на владельцев СМИ с тем, чтобы пресса перестала критиковать избранного Грибаускайте кандидата на пост генерального прокурора.

В эфире национального радио ситуацию прокомментировал специализирующийся в области конституционного права адвокат Альгимантас Шиндейкис. "Если это подтвердится, считаю такое поведение несовместимым с конституцией. Вполне вероятно, что парламентарии могут задействовать процедуру импичмента", - сказал он.

Президентские службы претензии отрицают. "Появившиеся в СМИ утверждения не отвечают действительности и вводят общество в заблуждение", - заявил журналистам советник главы государства Миндаугас Линге. От дальнейших комментариев по содержанию переписки он воздержался.

Масюлис входит в число обвиняемых по переданному в суд делу о политической коррупции с получением взяток на €156 тыс. В СМИ полагают, что передача в печать скандальной переписки выгодна ему с точки зрения защиты. Сам Масюлис сказал, что не знает, как письма оказались у журналистов.

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