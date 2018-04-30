В Дарницком районе Киева пассажир такси, прибыв после поездки на нужный адрес, несколько раз ударил перевозчика острым предметом и скрылся. Об этом сообщила полиция Киева.

"Вчера примерно в 17:30 правоохранители получили сообщение о нападении на таксиста на улице Григория Ващенко. Когда на место прибыли патрульные и следственно-оперативная группа, выяснилось, что телесные повреждения перевозчику нанес пассажир, его он подобрал в Голосеевском районе столицы", - говорится в сообщении.

"В настоящее время мы не могли пообщаться с пострадавшим. Врачи уже оказали ему необходимую помощь, но человек еще находится в реанимации. Поэтому, как только будет возможность - оперативники выедут, чтобы отобрать его объяснения для установления причины конфликта и обстоятельств происшествия", - рассказал начальник Дарницкого управления полиции Сергей Чернышев.

Фото: ГУ НП Киева

По словам правоохранителя, на месте преступления злоумышленник оставил куртку и сумку от ноутбука. Оперативники установили человека, который обоснованно подозревается в нападении на таксиста: этот мужчина зафиксирован на камерах торгового зала одного из магазинов. Его приметы: рост 175-185 см, худощавое телосложение, одет в светло-серые джинсы, черную майку, серую панаму и серые кроссовки.

"По факту нападения начато уголовное производство по факту покушения на убийство. Если вы узнали человека, изображенную на видео, знаете его анкетные данные или место пребывания, просим сообщить об этом по телефону 102. Анонимность гарантируем", - отметил Сергей Чернышев.

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