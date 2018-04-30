Черниговская "Десна" пригласила в гости обладателя "Золотого мяча" Христо Стоичкова. Об этом сообщает сайт клуба в соцсети Facebook.

Встреча четырехкратного чемпиона Испании с болельщиками состоится 8 мая, в 16:00 в помещении культурно-делового центра "Світогляд".

"В рамках развития клуба и популяризации спорта в регионе мы организуем новую масштабную акцию - в Чернигов приедет звезда мирового футбола Христо Стоичков. Обладатель Кубка Чемпионов и Кубка Кубков, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, лучший игрок чемпионата мира 1994. Он проведет мастер-класс в Чернигове", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/desnafc

Ранее сообщалось, что известный украинский футболист признался в алкоголизме.

Еще мы писали, что черниговская "Десна" до последнего боролась за право играть в "Премьер-лиге".